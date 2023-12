Una settimana di riposo: si torna in campo il 30

Il rompete le righe è arrivato ieri prima di pranzo. Una settimana di riposo è quanto concesso da Emanuele Troise ai suoi. Un Natale non ricco di soddisfazioni sul campo per il Rimini, rovinato dalla due sconfitte consecutive con le quali i biancorossi hanno chiuso il girone d’andata. Una settimana nella quale capitan Colombi e compagni potranno tirare un po’ il fiato, dopo una fine di 2023 fitta di appuntamenti. Troise ha fissato la ripresa per sabato della prossima settimana, a cavallo tra 2023 e 2024. E da quel giorno i biancorossi non si fermeranno più fino al ritorno in campo previsto il 6 gennaio, il giorno della Befana, in casa dell’Arezzo.

Saranno giornate queste di festa e di sosta ricche di riflessioni in casa Rimini pensando a quel mercato di riparazione che ufficialmente scatterà il 2 gennaio e che si concluderà i primi giorni del mese successivo. Un mese di tempo per mettere a punto quelle strategie che, però, dovrebbero essere già ben chiare nella mente della dirigenza di Piazzale del Popolo. Evidente, infatti, quello che manca alla squadra di Troise. Al tecnico il compito di dare indicazioni precise per rendere più solida la propria squadra in vista di un girone di ritorno nel quale, sicuramente, nessuno sarà disposto a fare sconti. E il Rimini è ancora costretto a guardarsi le spalle.