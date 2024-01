Una squadra in fuga e tre all’inseguimento. Poker della capolista. Il derby di Camaiore

Al primo posto si confermano i campioni dell’Arena Metato che liquidano 4-0 il Bellariviera. Amziade sblocca su rigore, poi nella ripresa Bargi mette in ghiaccio il risultato prima dell’allungo firmato Amdiaze-Barbagallo. “Alla lunga - commenta Gianluca Franchi - la loro indisponibilità di riserve ha fatto la differenza”. Tennistico il 6-0 con cui il Torcigliano schianta, nel derby camaiorese, il Real Nocchi. Alla doppietta di Chicchi si aggiungono i centri di Giannini, Barbuti, Scavo e Pandolfi. “Partita chiusa nel primo tempo sul 4-0. Siamo stati superiori” dice Andrea Giannini. “Loro sono più forti” conferma Francesco Raffaelli.

Largo 5-2 del Tdl Soccer sull’Mb Team. Decisive le doppiette di Cortopassi e Crispino oltre al rigore di Guadagno. Per gli sconfitti Corno e Viviani. “Vittoria di carattere ed esperienza” dice Francesco Artigiani. “È stata una partita nel equilibrata - commenta Giovanni Berlingeri -. Sotto 3-2 poi loro hanno allungato”. Bel successo 3-2 della Croce Verde Discobolo sul GO 77 I Passi. Lo Monaco 2 e Cinquini lancio i locali, Mezzapelle e Ciardelli accorciano quando ormai è troppo tardi. “Successo meritato - assicura Mario Limetti -. Nella ripresa abbiamo un po’ mollato senza però mai rischiare”. Dietro è bagarre.

La Lube Cucine Viareggio liquida 3-0 l’Msa Force Diavolo, con la doppietta di Garone e l’acuto di De Pietro. “Successo netto e mai in discussione” assicura Mauro Casanova. Vince largo anche l’Hotel Virginia sul Nuovo Mondo Fitness per 4-1. Guarino, Chicchi, Quintavalle e Menchini a referto. “Abbiamo tenuto viva la partita sul 2-1, poi nel tentativo di riprenderla negli ultimi 10 minuti siamo stati ingenui nel prendere due gol evitabili” commenta Alberto Domenici per gli sconfitti. Dilaga 6-1 il Villa Diletta sul Piano di Mommio Manu. Belloni, Marcuccetti 2, Licusato, Santucci, Bibolotti in sequenza. Marradi evita il cappotto. “Ad eccezione dei primi 10’, siamo stati dominatori del gioco” puntualizza Niccolò Salani. In coda rocambolesco 3-3 tra Terrinca e Ctz Imballaggi Francè. Melchiorre, Musso e Valesi portano sempre avanti gli ospiti che vengono puntualmente ripresi da Benassi, Sacchelli e Tarabella. “Partita pazza che ha messo, ancora una volta, in evidenzale nostre amnesie difensive” argomenta Ludovico Pili del Terrinca. “Non siamo stati in grado di difendere il vantaggio per ben tre volte” dice Graziano Rizzo del Ctz Imballaggi Francè.

Classifica: Arena Metato 28; Torcigliano 23; Croce Verde e GO I Passi 21; Tdl Soccer 20; Lube Cucine, Mb Team e Orange Bozzano 15; Hotel Virginia 14; Bellariviera, Real Nocchi e Villa Diletta 13; Msa Force Diavolo 11; Piano di Mommio Manu 9; Ctz Imballaggi Francè 7; Terrinca 4; Nuovo Mondo Fitness 0.

Sergio Iacopetti