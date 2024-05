Una stagione con tanti momenti difficili. Robur pronta a scrivere un’altra storia

La stagione, per la Robur, è finita e non poteva terminare in maniera migliore, ovvero con il ritorno al vecchio Rastrello per l’ultima sfida casalinga e l’imbattibilità centrata nell’atto conclusivo dell’annata sul campo della Nuova Foiano. Dopo, ovviamente, la conquista della Serie D arrivata con ben quattro giornate di anticipo rispetto al gong. Tutto facile? Neanche per sogno. I risultati potrebbero farlo pensare, ma in realtà di momenti complicati ce ne sono stati e gli stessi protagonisti della marcia invincibile non lo hanno nascosto: la squadra è stata costruita in fretta e furia e, per quanto fortissima sulla carta, avrebbe potuto aver bisogno di tempo per ingranare. E anche l’arrivo sulle lastre di giocatori dal curriculum luminoso avrebbe potuto non essere una garanzia ("Il rischio era quello di non dare tutto, di non riuscire a calarsi nella nuova realtà" ha ammesso soltanto qualche giorno fa il capitano bianconero Tommaso Bianchi).

Invece tutto è filato liscio, grazie alle scelte giuste dei direttori Guerra e Farina e della dedizione di mister Magrini, del suo staff e dei suoi ragazzi (senza dimenticare ovviamente i collaboratori tutti) che non solo si sono calati nella parte, ma lo hanno fatto con carattere, senza però mai cedere alla presunzione. Sul campo i risultati sono arrivati uno dietro l’altro, fuori dal campo si è ricreato un entusiasmo genuino, dopo anni in cui la tifoseria è stata messa a durissima prova. E le tantissime presenze al Franchi (quasi 1500), nel giorno della agognata riapertura del Franchi, rimarranno una delle immagini più intense di questa stagione e nei ricordi futuri. Un’altra pagina di storia si è chiusa e adesso se ne aprirà un’altra, tutta da scrivere. Il prossimo campionato di Serie D si preannuncia bello battagliero – verosimilmente il Siena sarà inserito nel girone con Livorno e Grosseto, al netto di eventuali ripescaggi –, anche se senza il derby provinciale con la Pianese, meritatamente volata in Lega Pro dopo un’annata strepitosa e tanti complimenti, sarà difficile, per non dire impossibile per la squadra di Magrini, che sarà ancora al timone, ripetere quanto è stato fatto. Ma il primo passo è stato compiuto nella maniera giusta, le basi ci sono, l’ambizione lo stesso. E, tutto lo lascia presagire, ci sarà anche il tetto di una ‘casa’.

Angela Gorellini