Una storia iniziata nel 1974. Oggi ci sono sezioni di basket e ginnastica. Gallo in festa per i cinquant’anni. Una polisportiva non solo calcistica

Il Gallo ha superato la soglia dei cinquant’anni, traguardo importante, celebrato con una grande festa sotto lo stand del campo sportivo, alla presenza di tutti i dirigenti, lo staff tecnico, i giocatori della prima squadra e i giocatori del gruppo amatori del Drink Team. La festa si è conclusa con il taglio della torta e la presentazione della nuova maglia che ricorderà i 50 anni di fondazione del Gruppo Sportivo.

Tutto è cominciato nel lontano 1974, ai primi di maggio: un gruppo di amici che giocavano nel campionato di calcio delle località vicine si trovarono e decisero di allestire una squadra di calcio nel proprio paese. Il Comune di Poggio Renatico concesse loro un terreno, in un’area non fabbricabile fuori dal centro di Gallo, e con grande dedizione iniziarono a costruire la struttura sportiva grazie al volontariato. Furono costruiti gli spogliatoi al fianco un’area agricola, che venne bonificata e da lì venne tracciato il campo di calcio. Iniziò così, nel settembre 1974, l’attività del Gruppo Sportivo Gallo, con l’iscrizione al campionato amatoriale. Con il trascorrere degli anni, la società decise di iscriversi alla Fgci, partecipando così al campionato di Terza e, con il susseguirsi degli anni, tra promozioni e retrocessioni, fino al campionato di Prima categoria. Non solo calcio. Dal 1989, con la costruzione del palazzetto dello sport, iniziano nuove discipline sportive, con la Pallacanestro Gallo e i corsi di ginnastica artistica. Nel 2013, il Gruppo Sportivo Gallo, con molteplici attività, diventò troppo complesso per essere gestito da un solo presidente. Pertanto, l’attività cestistica si separò, creando l’Asd Gallo Basket con Loreno Ravolini come presidente e Il Gruppo Sportivo Gallo nominò Carlo Baldissara come presidente, in carica del 2008. Nonostante la separazione, le due entità collaborano strettamente. La ginnastica artistica partecipa con le bambine e le ragazze ai campionati regionali e nazionali, ottenendo ottimi risultati. Da 36 anni poi si organizza il torneo di calcio riservato alla categoria Juniores il " Memorial Biagio e Franco Govoni", oggi considerato uno dei più importanti della provincia.

Franco Vanini