Una “tripletta“ di Eccellenza. L’Ardor Lazzate risale in verticale: "Ora arriva la fase più difficile"

Con tre vittorie di fila, tutte in scontri diretti per il quinto posto (Caronnese, Base e, domenica, FC Milanese) l’Ardor Lazzate si affaccia alla zona playoff. I gialloblù di mister Fedele sfruttano alla grande il trittico casalingo proposto dal calendario, fanno un filotto che mai quest’anno gli era riuscito, necessario però per risalire la china in maniera così verticale. "Il calendario è spezzato in due grandi blocchi, a dividerlo c’è la pausa di Pasqua – le parole del mister –. Ci eravamo prefissati di arrivare a quel punto nelle prime cinque per poi giocarci tutto nel rush finale. Abbiamo anticipato i tempi, ma adesso arriva la parte difficile, cioè restare dalla quinta posizione in su". Domenica la squadra di Fedele ha regolato FC Milanese 3-1 con il gol di Malvestio e la doppietta di Giangaspero. Risolti gli acciacchi avuti nel girone di andata, l’attaccante classe ‘93 sta ripagando a suon di reti (15) l’investimento effettuato dalla società nell’estate scorsa. Da qui a Pasqua tre partite, una facile e poi altri due scontri diretti.

Domenica l’Ardor sarà impegnata sul campo della cenerentola Accademia Vittuone, già retrocessa. Mercoledì prossimo c’è il recupero con il Magenta e poi si chiude domenica 24 con la sfida contro la Calvairate. Tre impegni in sette giorni che non spaventano affatto Fedele che non vuole sentir parlare di turn-over in vista della trasferta sul campo del fanalino di coda: "Sono tutti titolari per me, è una squadra forte, completa e consapevole di esserlo. Contro Milanese ho cambiato quattro pedine rispetto a mercoledì e il rendimento è stato il medesimo".

Roberto Sanvito