Una vittoria per ripartire. Arriva il Pontebuggianese. La Massese vuole 3 punti dopo due pareggi di fila

Un’altra partita da non sbagliare per la Massese che, dopo l’1-1 interno contro il Real Forte Querceta di due settimane fa e il pareggio-beffa subito con lo stesso risultato al 94’ domenica scorsa a Ponsacco, oggi alle 14.30 vorrà tornare ad assaporare la gioia dei tre punti ospitando allo stadio Vitali il Pontebuggianese per restare in scia della zona playoff, ora lontana 4 lunghezze.

"Nessuna delusione per il pareggio di Ponsacco – ha detto il tecnico bianconero Massimiliano Pisciotta alla vigilia del match – solo un po’ di rammarico, ma i ragazzi hanno dato tutto e gli avversari non hanno rubato nulla. In settimana ci siamo allenati serenamente pensando alla gara con il Pontebuggianese e siamo carichi e vogliosi si andarcela a prendere".

Di idee opposte, ovviamente, la squadra della Valdinievole, che arriva a Massa con l’obiettivo di dare continuità al primo successo del proprio campionato, ottenuto nella sfida salvezza dell’ultimo turno contro il Fratres Perignano (1-0). Una vittoria importante, che ha permesso agli uomini di Vettori di abbandonare la zona playout e di tornare a respirare dopo un avvio di stagione molto complicato composto dalle tre sconfitte patite contro Castelnuovo Garfagnana (0-1) e Pro Livorno (2-0) nelle prime due uscite e Montespertoli (3-2) alla settima giornata e dai quattro pareggi consecutivi con Sestese (1-1), Cuoiopelli, Real Forte Querceta e Ponsacco, questi ultimi tre per 0-0.

"Si tratta di una squadra ben messa in campo – ha sottolineato il tecnico della Massese – agguerrita e con entusiasmo. Sarà una partita difficile, come tutte d’altronde. Noi ci metteremo testa e cuore. Società e tifosi non ci fanno mai mancare nulla quindi c’è il mix ideale per fare bene".

Anche per la sfida di oggi il tecnico siciliano non potrà contare sul pilastro difensivo Andrei né sul fantasista Vignali, entrambi ancora ai box per quei problemi muscolari che li terranno lontani dal campo per altre due settimane, mentre resta da valutare l’impiego dell’estremo difensore Mariani, convocato per oggi, ma che a Ponsacco aveva lamentato un dolore alla caviglia, lo stesso che lo aveva tormentato due settimane prima sul campo della Cuoiopelli. "Alessio - ha concluso Pisciotta – ha avuto una settimana travagliata per quel problema, ma penso e spero di poter contare su di lui anche questa volta".

La Massese intanto ha reso noto che il difensore classe 2006 della Juniores è stato convocato dalla rappresentativa regionale di categoria per l’allenamento del 5 novembre.

