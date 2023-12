"Un’altra partita super"

"Non era facile, sono stati bravi i ragazzi a renderla così". Mauro Antonioli si gode il suo Forlì, che surclassa l’Aglianese, cala il poker e gira la boa di metà stagione al terzo posto. "Avevo chiesto un ultimo sforzo prima del rompete le righe natalizio e la squadra ha risposto alla lettera, sfoderando una grande prestazione. Abbiamo meritato di vincere siglando tre gol e potendo farne altri. Quindi complimenti a tutti: a chi ha sempre giocato e a chi ha giocato meno. Questa è la forza del gruppo e lo spirito che dev’esserci".

Antonioli sottolinea "la crescita esponenziale dei giovani: la partita di Pecci (foto) ne è la riprova. Ciò significa che il lavoro che stiamo svolgendo è buono e i ragazzi assimilano i concetti". Chiusa la fase ascendente del campionato, è tempo di bilanci e il tecnico biancorosso non nasconde il rammarico per quel "passaggio a vuoto, dopo la striscia di sette risultati utili. Soprattutto non mi aspettavo la prestazione in casa del Lentigione, dove probabilmente ho sbagliato anch’io. Però da lì siamo ripartiti più forti, perché poi abbiamo affrontato le prime della classe e si è visto un gran Forlì".

Detto ciò, "ci mancano i 2 punti col Ravenna e anche quelli di Prato, dove avevamo la vittoria in pugno. Tuttavia abbiamo vinto partite al 90’, quindi alla fine tutto si compensa". Il mercato? "La società sa cosa fare, ho fiducia. Chiaramente servono acquisti mirati, è inutile prendere tanto per farlo e rischiare di alterare equilibri consolidati".

m. lo.