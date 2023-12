Under 13 professionisti. I baby riminesi ne fanno tre alla squadra B del Bologna La squadra Under 13 del Rimini ha vinto 3-2 contro la squadra B del Bologna, permettendo loro di raggiungere la Spal a quota 14 in classifica, a 5 punti dalla capolista Parma. La San Marino Academy non è riuscita a muoversi dallo zero in classifica.