Under 13 professionisti. I giovani di piazzale del Popolo non la spuntano con il Bologna

Niente punti in tasca per l’Under 13 del Rimini sul campo del Bologna (4-2). Non ci sono reti all’attivo per gli Under 13 professionisti della San Marino Academy nel confronto interno con il Sassuolo. La formazione emiliana fa sue le tre prime frazioni con una produzione offensiva crescemte: prima 2-0, poi 3-0 ed infine 4-0. A reti bianche il quarto ed ultimo tempo per un complessivo 4-1 neroverde. Il Rimini viaggia nella zona alta con 17 punti, i titani non sono riusciti a conquistare ancora il primo punto.

Under 13 professionisti (18ª giornata): Sassuolo squadra B-Spal 3-2, Bologna-Rimini 4-2, Cesena-Reggiana 4-2, Parma-Fiorenzuola 4-1, San Marino Academy-Sassuolo 1-4, Reggiana-Bologna squadra B 2-6. A riposo il Modena.

Classifica: Parma 34; Bologna, Sassuolo 25; Spal 24; Cesena 22; Rimini 17; Reggiana, Modena 12; Fiorenzuola 6; San Marino Academy 0. Fuori classifica: Sassuolo squadra B 24; Bologna squadra B 19; Reggiana squadra B 4.