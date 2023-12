Under 13 professionisti. Riminesi e titani lasciati a secco dalle formazioni emiliane

Niente scatti in avanti in classifica per gli Under 13 professionisti del Rimini che hanno ceduto tutto il bottino alla squadra B del Sassuolo (4-2). Rimini: Ribiscini, Ramberti, Rossetti, Raffaelli, Belletti, Angelini, Forte, Ceccaroni, Palazzi, Passaro, Baldelli, Biondi, Vergari, Grassi, Odowa, Brualdi, Arlotti. All.: Leardini. A secco anche i giovani biancazzurri della San Marino Academy che di misura sono stati superati dal Modena davanti ai tifosi di casa (3-2 il risultato finale).

Under 13 professionisti (13ª giornata): Sassuolo squadra B-Rimini 4-2, Bologna squadra B-Sassuolo 2-3, Parma-Cesena 1-4, San Marino Academy-Modena 2-3, Reggiana squadra B-Reggiana (rinviata), Spal-Fiorenzuola 3-1. A riposo il Bologna.

Classifica: Parma 22; Sassuolo 19; Bologna, Spal 18; Cesena 16; Rimini 14; Modena 11; Reggiana 9; Fiorenzuola 6; San Marino Academy 0. Fuori classifica: Sassuolo squadra B 17; Bologna squadra B 13; Reggiana squadra B 3.