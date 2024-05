Under 14. Alla Nazionale del Titano con Malta non basta Aureli

Bilancio di una vittoria e una sconfitta per la Nazionale Under 14 di San Marino nel doppio confronto amichevole contro Malta. Il secondo test andato in scena in quarantotto ore per gli Under 14 di San Marino e Malta ha detto Malta (4-1, proprio come nella prima amichevole nella quale a fare la voce grossa erano state le biancazzurre). Tra

gli ospiti due novità dall’inizio: Camenzuli e Grech, che non avevano disputato nemmeno un

minuto mercoledì scorso. Tra i titolari biancazzurri troviamo invece Amati, Della Balda, Lepri

e Testoni. Indisponibili alcuni protagonisti dell’ampio successo infrasettimanale, come

Montebelli, Augusto Ceccoli e Prendi – oltre a Luca Michelotti. Ai giovani titani non è stato sufficiente il gol realizzato da Aureli in avvio, dopo appena 17 minuti. Poi la larga e convincente rimonta della squadra di Malta.