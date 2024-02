Under 14 e 13 professionisti. Solo San Marino fa punti . Bottino pieno tra le mura amiche Nel campionato Under 14 professionisti, la San Marino Academy vince 2-0 contro il Fiorenzuola. In testa alla classifica il Parma con 40 punti. Under 13, il Parma guida anche qui con 40 punti.