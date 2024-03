Under 14 professionisti. La squadra di Berardi viene battuta di misura dalla Reggiana

Giornata da zero punti per le formazioni Under 14 professioniste di casa nostra. Il Rimini ha lasciato tutto il bottino sul campo della Reggiana (2-1). Sotto di due gol nei primi 20 minuti, i biancorossi sono riusciti soltanto ad accorciare le distanze con Aureli. Rimini: Odowa, Donini (1’ st Cassano), Cevoli, Staccoli (21’ st Costantini), Ricci, Aragao, Kasalla (28’ st Hernandez), Montani (28’ st Mendola), Aureli, Gabellini (1’ st Senja), Gramolini (21’ st Giusti). A disp.: Racanelli, Romani. All.: Berardi. Niente da fare anche per i ragazzi della San Marino Academy che sul campo della Spal si sono lasciati superare sei volte (6-0 per la squadra ferrarese).

Under 14 professionisti (15ª giornata): Parma-Bologna 3-2, Spal-San Marino Academy 6-0, Sassuolo-Modena 0-1, Reggiana-Rimini 2-1, Fiorenzuola-Cesena 1-6.

Classifica: Parma 43; Sassuolo 32; Bologna 31; Cesena, Modena 26; Spal 25; Reggiana 18; San Marino Academy 10; Rimini 5; Fiorenzuola 1.