"Under 15 Arezzo batte Giugliano 3-2: qualificazione ai quarti di finale playoff"

di Andrea Lorentini

L’under 15 dell’ batte 3-2 il Giugliano nella gara di ritorno degli ottavi e si qualifica ai quarti di finale playoff entrando così tra le otto migliori formazioni d’Italia di categoria. L’avversario adesso sarà il Pescara: andata in Abruzzo domenica 26 maggio, ritorno in casa il 2 giugno. In un comunale gremito, i ragazzi di Peter Peruzzi hanno ribaltato la sconfitta dell’andata in Campania al termine di una gara nella quale non sono mancati gol ed emozioni. Serviva una vittoria per il passaggio del turno e i baby amaranto l’hanno ottenuta con grande carattere e determinazione, rimontando due volte l’avversario. E pensare che la partita si era messa subito in salita con gli ospiti che erano passati in vantaggio al 17’ con la rete di Leone, bravo a crearsi lo spazio al limite dell’area e infilare la palla nell’angolo.

L’ trova il pareggio prima dell’intervallo (40’) su calcio di rigore assegnato per fallo di De Angelis su Sponza. Dal dischetto Farnese trasforma con freddezza. In avvio di ripresa (42’) il Giugliano torna avanti ancora con Leone che sfrutta un errore in disimpegno della difesa aretina e firma il 2-1. Gli amaranto, però, non demordono e al 50’ si riportano in parità: ancora Farnese in gol dopo azione personale di Miniati.

Il 2-2 ridà speranze di qualificazione all’ che si concretizzano al 62’ quando Miniati serve un assist al bacio a Giannini, da poco entrato, che controlla in area e batte il portiere per il 3-2. Nel finale brivido nell’area amaranto, ma il vantaggio resiste e con esso la qualificazione ai quarti di finale. L’avventura dell’under 15 verso lo scudetto di categoria continua.