"Under 15 Arezzo femminile trionfa in Coppa Toscana: la vittoria inaspettata"

di Luca Amorosi

AREZZO

Quando si getta il cuore oltre l’ostacolo si possono ottenere successi anche insperati. È questo l’insegnamento che lascia la formazione Under 15 dell’Arezzo calcio femminile, capace di vincere la Coppa Toscana battendo in finale la più quotata Fiorentina. "È stata una piccola grande impresa – commenta l’allenatore delle amaranto Fabio Butteri – perché abbiamo battuto una squadra nettamente più forte di noi. Le nostre ragazze però sono state coraggiose, hanno alzato il livello agonistico e l’attenzione al massimo delle loro possibilità e alla fine sono state premiate anche da quel pizzico di fortuna che serve a tutti i livelli. È tutto merito loro, ancora si stanno godendo questa vittoria tanto bella quanto inaspettata". Il titolo regionale è arrivato davvero a sorpresa e non poteva essere altrimenti, visto da dove si è partiti, come spiega Butteri. "Il gruppo era completamente nuovo e qualche ragazza non aveva praticamente mai giocato a calcio. Arrivare a un traguardo del genere all’inizio era impensabile, ma questa squadra è cresciuta costantemente, mettendoci tanta passione e impegno. Abbiamo concluso il campionato al terzo posto, guadagnandoci la qualificazione alla fase finale battendo il Pisa. Poi abbiamo vinto contro Empoli, Lucchese, Siena e perso solo con la Fiorentina. Ma nella partita più importante è arrivata la rivincita". Anche per il tecnico è motivo di grande soddisfazione. "Non volevo neanche più allenare – confessa Butteri – ma un dirigente dell’Acf mi ha convinto e ha avuto ragione. Con le ragazze ho riscoperto l’entusiasmo per il calcio, il divertimento nell’andare al campo e un ambiente più genuino".