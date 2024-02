Under 15 fase regionale. Giovani riccionesi a valanga nel derby casalingo col Ravenna

È buona la seconda della fase regionale per le Under 15 della San Marino Academy, che riscattano la sconfitta patita in casa del Riccione superando di slancio il Ravenna (7-2), loro ospite domenica a Faetano. L’equilibrio domina il primo tempo, con le reti di Lozzi e Maresi per le padrone di casa e la doppietta di Brandolini per le Giallorosse. Nelle successive due frazioni le Titane prendono il largo, mandando a rete Paone, Penserini, di nuovo Lozzi e poi Alessi e Gambuti. Niente punti per Femminile Riccione e Rimini, mentre la squadra B delle ragazze della Perla Verde vince sul campo dell’Imolese.

Under 15 fase regionale (2ª giornata): Real Salabolognese-Fossolo 76 1-4, Cesena squadra B-Femminile Riccione 5-1, Rimini-Spal 1-4, San Marino Academy-Ravenna 7-2, Imolese-Femminile Riccione squadra B 0-1.

Classifica: Spal 6; San Marino Academy, Imolese, Femminile Riccione, Fossolo ’76, Ravenna 3; Rimini, Real Salabolognese 0. Fuori classifica: Cesena squadra B, Riccione squadra B 3.