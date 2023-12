Under 15 femminile. Giornata con il sorriso per le ragazze del Riccione

Giornata con il sorriso per le due formazioni Under 15 della Femminile Riccione. La squadra B ha vinto il derby casalingo con il Rimini (3-1), mentre la squadra A ha messo in tasca un punto stoppando la corsa della capolista Cesena. Non è andata altrettanto bene alle ragazze della San Marino Academy che hanno perso il derby casalingo contro il Ravenna fermandosi a quota nove in classifica, proprio al fianco del Ravenna, ma anche delle vicine di casa del Rimini.

Under 15 femminile (11ª giornata): Cesena squadra B-Real Salabolognese 14-0, Spal-Imolese 2-1, Femminile Riccione-Cesena 3-3, San Marino Academy-Ravenna 1-3, Femminile Riccione squadra B-Rimini 3-1. A riposo il Fossolo 76.

Classifica: Cesena 22; Femminile Riccione 19; Spal, Imolese 18; Rimini, Ravenna, San Marino Academy 9; Fossolo 76 3; Real Salabolognese 0. Fuori classifica: Cesena squadra B 19; Femminile Riccione squadra B 16.