Under 15 seconda fase regionale. Le biancorosse del Rimini ne fanno cinque al Fossolo 76

Mettono in tasca tutto il bottino le ragazze Under 15 di San Marino Academy e Rimini rispettivamente contro Cesena squadra B e Fossolo 76. Una scorpacciata di gol per le biancazzurre del Titano a bersaglio ben 12 volte. Cinque, invece, i gol realizzati dalle biancorosse nel giorno in cui la Femminile Riccione cade in casa contro l’Imolese, mentre la squadra B delle biancazzurre della Perla Verde non lascia scampo alla cenerentola del girone Real Salabolognese. Resta in vetta la Spal a punteggio pieno dopo le prime tre giornate della seconda fase.

Under 15 seconda fase regionale (3ª giornata): Femminile Riccione squadra B-Real Salabolognese 5-0, Spal-Ravenna 4-0, Femminile Riccione-Imolese 0-2, San Marino Academy-Cesena squadra B 12-1, Fossolo 76-Rimini 0-5.

Classifica: Spal 9; Imolese 6; San Marino Academy, Rimini, Femminile Riccione, Fossolo 76, Ravenna 3; Real Salabolognese 0. Fuori classifica: Femminile Riccione squadra B 6; Cesena squadra b 3.