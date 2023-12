Under 15 Serie C. Academy al tappeto a Cesena

Tre gare per anticipare la 14esima giornata. E in campo sono scesi anche gli Under 15 di serie C della San Marino Academy. Una chiusura di 2023 senza punti per i biancazzurri che hanno perso il derby sul campo del Cesena (6-0). La squadra bianconera, infila una prima volta la porta della San Marino Academy al 6’ con il rigore di Manservisi. Lo stesso numero 4 si incarica anche del raddoppio a distanza di 5’. Il resto dello score matura nella ripresa: Corrado fa 3-0 e 4-0, nel secondo caso su rigore. Le reti che completano il successo dei locali portano invece le firme di Bombardini e Ballacci.

Under 15 serie C. Girone B (14ª giornata): Vicenza-Legnago 4-0, Padova-Spal 5-1, Cesena-San Marino Academy 6-0. Il 7 gennaio: Albinoleffe-Arzignano Valchiampo, Mantova-Fiorenzuola, Triestina-Lumezzane, Virtus Verona-Rimini. A riposo il Trento.