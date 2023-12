Under 15 Serie C. I biancorossi vincono di misura col Cesena basta il gol di Fulvi Il Rimini Under 15 Serie C ha vinto il derby con il Cesena grazie al gol di Fulvi (1-0). La San Marino Academy è stata sconfitta 9-0 dall'Albinoleffe. La classifica vede Padova in testa con 32 punti.