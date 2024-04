Under 15 Serie C. La squadra di Berretta perde il faccia a faccia con l’Albinoleffe Nel girone B dell'Under 15 Serie C, il Rimini perde 1-3 contro l'Albinoleffe, mentre la San Marino Academy cade 0-4 contro il Mantova. In classifica, il Cesena è in testa con 62 punti.