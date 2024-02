Under 16 e femminile. Giovani biancorossi in Rappresentativa

Giovani biancorossi in Rappresentativa. Sono due i calciatori del vivaio del Rimini convocati dal commissario tecnico Daniele Arrigoni nella rappresentativa Lega Pro Under 16. Si tratta del portiere Elia Perazzi e il difensore Pietro Drudi che ieri hanno preso pasrte all’amichevole contro i pari età dell’Hellas Verona. Amichevole che si è chiusa sul 3-3. Rappresentativa Lega Pro Under 16: Binaghi, Bertini, Drudi, Pezzi, D’Ambrosio, Ridolfi, Santonastasio, Ballanti, Ruffino, Giugliano, Desiderato. Entrati nel secondo tempo: Perazzi, Battista, Vanazzi, Bugatti, Milazzo, Perugini, Rivadossi, Minenna, Sorace, Maraschio, Vettor. All.: Arrigoni. E, intanto, il selezionatore Under 15 Paolo Mardorlini ha convocato la biancorossa Lucrezia Vecchione per la fase interregionale in programma il domani e sabato al centro sportivo ‘Belle’ di San Pancrazio, in provincia di Parma.