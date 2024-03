Under 16 serie c. Ai titani col Padova non basta un gol Il Rimini vince 1-0 contro l'Arzignano grazie al gol di Cellarosi. Il Padova supera la San Marino Academy 2-1 con Delvecchio a segno. In Serie C Under 16, il Cesena guida la classifica con 45 punti.