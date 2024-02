Under 16 Serie C. I biancorossi cadono col Vicenza. Titani travolti dalla Spal

Sconfitta di misura per gli Under 16 di serie C del Rimini che davanti al pubblico amico hanno lasciato tutto al Vicenza (2-1, a segno Foschi). Rimini: Perazzi, Zammarchi (38’ st Molfetta), Cenci (38’ st Zamagna), Lombardi N., Lombardi L. (25’ st Manzi), Bizzarri, Foschi, Nava, Grassi (25’ st Cellarosi), Eco (25’ st Arlotti), Romualdi (38’ st Mataj). All.: Masolini. Stessa sorte per la San Marino Academy sul campo della Spal terza della classe (5-0). San Marino Academy: Conti; Delvecchio, Colombini, Pennacchini (70’ Markaj), Zavoli (63’ Tani), Berardinelli (55’ Giordani), Podeschi (41’ Molinari), Meloni, Tamagnini (70’ Raschi), Canarezza (41’ Grandoni), Guidi (63’ Baldazzi). All.: Vangelista.

Under 16 Serie C. Girone B (15ª giornata): Spal-San Marino Academy 5-0, Arzignano Valchiampo-Trento 2-1, Padova-Legnago 3-2, Rimini-Vicenza 1-2, Triestina-Lumezzane 1-1, Virtus Verona-Cesena 0-2.

Classifica: Cesena 36; Vicenza 35; Spal 30; Triestina, Padova 29; Virtus Verona 21; Arzignano Valchiampo, Legnago 16; Rimini 13; Lumezzane 11; Trento 10; San Marino Academy 7.