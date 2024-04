Under 16 Serie C. I biancorossi senza scampo nel derby sul campo del Cesena Nella penultima giornata di campionato, le squadre Under 16 di serie C di Rimini e San Marino Academy hanno subito sconfitte senza punti. Il Rimini è stato superato dal Cesena 4-2, mentre la San Marino Academy è stata battuta dal Legnago 3-1. La classifica vede il Cesena in testa con 54 punti.