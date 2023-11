Under 16 Serie C. La squadra di Vangelista riesce a fermare la Virtus

Sconfitta interna dell’Under 16 di serie C del Rimini che ha lasciato tutto il bottino al Padova (4-3). I biancorossi restano, così, a quota cinque in classifica, al penultimo posto. In compagnia, ora, della San Marino Academy che ha messo in tasca un punto contro la Virtus Verona (1-1 con il gol biancazzurro realizzato da Deronjic). San Marino Academy: Cenci; Colombini, Raschi, Berardinelli (50’ Pennacchini), Delvecchio, Mirchev, Podeschi, Deronjic, Grandoni (41’ Tamagnini), Canarezza (70’ Guidi), Molinari (60’ D’Angeli). A dis.: Giulianelli, Zavoli, Baldazzi, Giordani. All.: Andrea Vangelista.

Under 16 Serie C. Girone B (8ª giornata): Spal-Arzignano Valchiampo 3-0, Vicenza-Triestina 2-2, Lumezzane-Cesena 0-2, Rimini-Padova 3-4, San Marino Academy-Virtus Verona 1-1, Trento-Legnago 0-1.

Classifica: Cesena 22; Spal, Triestina, Virtus Verona 17; Vicenza 14; Padova 13; Arzignano Valchiampo 9; Legnago 7; Lumezzane 6; Rimini, San Marino Academy 5; Trento 4.