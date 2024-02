Under 17. Brio va a segno ma il Toro pareggia

Non riesce l’operazione sorpasso all’under 17 dello Spezia impegnata nel campionato nazionale. I ragazzi di Claudio Terzi, al Ferdeghini, affrontano il Torino che li precede in classifica al quinto posto, ma non vanno oltre il pari. Dopo il vantaggio aquilotto di Brio al 35’, la risposta granata di Kirilov arriva un paio di minuti dopo. Il tecnico degli spezzini ha schierato Marchetto, Nicolai (37’ Fantinati), Banti (70’ Venturi), Lorenzelli, Martinelli (85’ Menghini), Piras, Cristodaro (85’ Vicari), Franchetti Rosada, Brio (85’ Bordoni), Arrighi (70’ Venturini), Viola; in panchina sono rimasti Altemura, Vignali e Muco. Altri risultati: Genoa-Sassuolo 1-2, Bologna-Cremonese 4-0, Juventus-Napoli 3-3, Modena-Parma 1-4, Pisa-Reggiana 4-0. Classifica: Juventus punti 38; Sassuolo 32; Genoa e Bologna 30; Torino 29; Spezia 27; Parma e Sampdoria 24; Pisa 19; Cremonese 16; Modena 14; Napoli e Reggiana 8. Nel prossimo turno di domenica 25 febbraio, gli aquilotti saranno impegnati in trasferta, sul campo del Parma.

Marco Magi