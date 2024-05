Under 17 fase interregionale. Le biancazzurre in extremis pareggiano con la Fiorentina

Muovono per la prima volta la classifica nella Fase Interregionale le Under 17 della San Marino Academy e lo fanno strappando il pari alla Fiorentina negli ultimissimi istanti di gara (1-1). Parte bene la Viola a Domagnano, costruendo occasioni in serie nelle prime battute e sbagliandone una molto grande con Balducci. Scena molto simile sul fronte opposto, dove è Toraldo a presentarsi al cospetto di Fadda su assistenza di Tamagnini: strepitoso il portiere ospite nello schermare l’attaccante biancazzurra da pochi passi. Fiorentina che passa, poco più tardi, mentre le biancazzurre della Repubblica devono aspettare il quinto minuto di recupero per tirare un piccolo sospiro di sollievo. Esattamente quando D’Angelo gira a centro area per Forcellini, salita con tutte le compagne per sfruttare quest’ultima opportunità. La presenza del portiere sammarinese si rivela determinante perché, di fatto, è lei a provocare l’autorete di Marini sul rilancio affannato di Cavallini. Niente punti poi sul campo del Parma, mercoledì, per il recupero della seconda giornata (3-1).