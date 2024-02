Under 17 fase regionale. Le biancazzurre della Perla Verde proseguono a punteggio pieno

Primo successo nella fase regionale per le Under 17 del Rimini che hanno rifilato quattro gol al San Nicolò (4-2). Le reti biancorosse sono state realizzate da Cola, Giunta, Vecchioni (doppietta per lei). Non hanno badato a spese nemmeno nella seconda gara della fase regionale le ragazze della Femminile Riccione che si sono opposte con un largo 5-0 la Reggiana davanti al pubblico amico. Un successo firmato da Deliallisi, Pitonzo, Sapori (doppietta per lei) e Primavera. Il secondo successo consecutivo che permette alle biancazzurre di restare in vetta alla classifica a punteggio pieno dopo due giornate, insieme a Ravenna e Real Salabolognese.

Under 17 fase regionale (2ª giornata): Rimini-San Nicolò 4-2, Femminile Riccione-Reggiana 5-0, Montanara Ducale-Ravenna 0-8, Modena-Real Salabolognese 0-1. È rimasto a riposo il Fossolo 76.

Classifica: Femminile Riccione, Ravenna, Real Salabolognese 6; Modena, Rimini 3; San Nicolò, Fossolo 76, Reggiana, Montanara Ducale 0.