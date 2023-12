Under 17, la decisione del giudice sportivo. Contesta i suoi giocatori. Squalificato per 6 mesi

Squalificato fino al prossimo 7 maggio, sei mesi di squalifica quelli che il giudice sportivo ha riservato a Fedele Di Vita, dirigente dell’Atletico Levane Leona, allontanato nel corso dell’ultima partita di campionato Under 17 regionali. L’Atletico Levane era impegnato sul campo dell’Audace Galluzzo. Nel corso della partita Di Vita, dirigente della formazione valdarnese facente funzione di guardalinee, sulla base del referto arbitrale "contestava l’operato dei componenti della propria panchina impedendo il regolare svolgimento del gioco". In poche parole richiamando all’ordine i propri calciatori e più in generale tesserati disturbava l’incontro. Da qui il rosso che lo ha poi visto restituire la bandierina al direttore di gara poggiandola "contro il petto del direttore di gara". In Eccellenza multa pesante alla Castiglionese. La società viola deve pagare 300 euro di multa per aver "indirizzato sputi verso il secondo assistente senza peraltro raggiungerlo". Più modesta la multa dell’Alberoro (110 euro) per carenze funzionali nello spogliatoio arbitrale. Il Casentino Academy perde Cenni (dirigente) fino a febbraio.