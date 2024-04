Under 17 playoff. Per il Rimini termina l’avventura. Biancazzurre all’ultimo atto

Volano alla finale playoff le ragazze Under 17 della Femminile Riccione grazie al successo piuttosto netto contro il Modena. Davanti al pubblico amico le romagnole non hanno lasciato scampo alle emiliane con tre reti realizzate e nessuna subita. Battuta d’arresto di misura invece per il Rimini che è costretto ad arrendersi al San Nicolò e a salutare la stagione a un passo dalla finale. Finale che verrà disputata sabato pomeriggio nella Perla Verde e che vedrà battersi le ragazze della Femminile Riccione con il San Nicolò.

Ultimo atto di una stagione nella quale biancazzurre e biancorosse non si sono mai risparmiate. Per le ragazze del Rimini l’appuntamento è fissato per il prossimo campionato. Per il Riccione l’avventura continua e c’è da scommetterci che sarà un’altro bel sabato di sport.

Under 17 playoff (semifinali): Femminile Riccione-Modena 3-0, Rimini-San Nicolò 0-1.