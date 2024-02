Under 17 seconda fase regionale. Il Rimini cede la posta in palio alle vicine di casa del Ravenna

Prima giornata della seconda fase senza nemmeno un punticino in tasca per l’Under 17 del Rimini. Alle biancorosse non basta un gol per ribattere ai due realizzati da Ravenna davanti al pubblico amico (2-1, per le riminesi ha centrato il bersaglio Belhaj). Inizio più che promettente, invece, per le ragazze della Femminile Riccione che non hanno lasciato letteralmente scampo al Fossolo 76 lontano dai tifosi amici romagnoli (8-0). Un successo sul quale ci hanno messo la firma El Abassi (doppietta), Deliallisi (doppietta) e Andrein. A chiudere il conto ci sono anche due autoreti realizzate dalle avversarie che hanno reso il risultato ben più rotondo.

Under 17 seconda fase girone unico (1ª giornata): Fossolo 76-Femminile Riccione 0-8, Real Salabolognese-Montanara Ducale 8-0, Reggiana-Modena 1-5, Ravenna-Rimini 2-1. A riposo il San Nicolò.

Classifica: Femminile Riccione, Real Salabolognese, Modena, Ravenna 3; Fossolo 76, Rimini, Montanara Ducale, Reggiana 0.