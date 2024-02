Under 17 seconda fase regionale. Le ragazze della Perla Verde continuano a marciare in vetta La Femminile Riccione Under 17 continua a dominare nella fase regionale, vincendo 4-1 contro il Real Salabolognese. Dopo tre giornate, sono in testa con 9 punti. Il Ravenna è stato fermato dal Modena, lasciando il Riccione in vetta da solo. Il Rimini osserva il turno di riposo.