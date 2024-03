Under 17 seconda fase regionale. Le ragazze della Perla Verde ne fanno 13 alla cenerentola

Con i gol di Paganelli e Vecchione le Under 17 del Rimini non lasciano scampo al Fossolo davanti al pubblico amico (2-0). Larghissima e convincente la vittoria della capolista Femminile Riccione che sul campo del fanalino di cosa Montanara Ducale realizza la bellezza di tredici gol per mettere tutto il bottino in tasca. C’è gloria un po’ per tutte le biancazzurre. Tre i gol realizzati da El Abassi, due quelli di Pitonzo. Poi a segno ci sono andate anche Andreini, Rosa, Munoz, Martinelli e Bertuccioli. Le giovani della Perla Verde restano così in vetta con 18 punti messi insieme nelle sette giornate sin qui disputate.

Under 17 seconda fase regionale (7ª giornata): Rimini-Fossolo 2-0, San Nicolò-Reggiana 2-0, Montanara Ducale-Femminile Riccione 0-13, Ravenna-Real Salabolognese 2-1. E’ rimasto a riposo il Modena.

Classifica: Femminile Riccione 18; Ravenna 13; Real Salabolognese, Rimini 12; San Nicolò 7; Modena 5; Fossolo 76, Reggiana 1; Montanara Ducale 0.