Under 17 Serie C. Giornata nera per i ’nostri’. Battuti da Mantova e Fiorenzuola Giornata negativa per le squadre Under 17 di Serie C di casa nostra: Rimini e San Marino Academy perdono rispettivamente 0-3 e 0-4. Vicenza prima in classifica con 26 punti, seguita da Spal e Cesena. Triestina ultima con 0 punti.