Under 17 Serie C. L’Academy ferma l’Albinoleffe

Battuta d’arresto di misura nel derby con il Cesena per il Rimini (1-0). Rimini: Ripari, Petrini, Drudi (38’ st Lepri), Magi (38’ st Acunzo), Bizzarri, Fiordalisi, Gambini, Battisodo (27’ st Imola), Toni (27’ st Blasi), Conti, Aruta (17’ st Padroni). All.: Pieri. Un punto in tasca per l’Academy con l’Albinoleffe (3-3). San Marino Academy: Pericoli; Forcellini (73’ Casali), Bindi, Bugli, Battistoni, Marani, Mularoni (60’ Tamagnini), Pasolini (60’ Meloni), Protti (87’ Faetanini), Dell’Amore (73’ Zavoli), F. Valentini (73’ Nicolini). All.: Bonesso.

Under 17 Serie C. Girone B (13ª giornata): Rimini-Cesena 0-1, Lumezzane-Virtus Verona 3-4, Trento-Vicenza 0-1, Legnago-Padova 3-1, Arzignano-Mantova 0-2, Spal-Triestina 5-2, San Marino-Albinoleffe 3-3.

Classifica: Spal 31; Cesena, Vicenza 29; Mantova, Albinoleffe 23; Fiorenzuola, Virtus Verona 21; Padova 19; Legnago 14; Trento 12; Lumezzane 9; San Marino Academy 8; Arzignano, Rimini 7; Triestina 1.