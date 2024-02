Under 17 serie c. L’Academy torna a vincere dopo mesi

Gli Under 17 di serie C della San Marino ritrovano la vittoria con il Legnago (2-0, a segno Protti e Valentini). San Marino Academy: Casadei; Marani, Bindi (73’ F. Valentini), Manzi, Marinucci, Battistoni, Forcellini (90+3’ Giorgetti), Pasolini (73’ Zavoli), Della Balda (90+3’ P. Valentini), Dell’Amore, Protti (77’ Giorgi). All.: Bonesso. Rimini senza punti in casa contro la capolista Spal (4-0). Senza diritto di replica. Rimini: Di Ghionno, Manzi (37’ st Cenci), Drudi, Magi (13’ st Gambini), Petrini, Fiordalisi, Casadei (13’ st Aruta), Lepri, Cellarosi (24’ st Toni), Conti, Arlotti (24’ st Nava). All.: Pieri.

Classifica: Spal 49; Vicenza 47; Cesena 43; Albinoleffe 34; Virtus Verona 33; Mantova 29; Padova 26; Fiorenzuola 24; Trento 22; Legnago, Lumezzane 18; Triestina 16; San Marino Academy 11; Arzignano Valchiampo, Rimini 10.