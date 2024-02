Under 17 Serie C. Titani, la Spal passa di misura. Ko in viaggio per i ragazzi di Pieri Rimini e San Marino Academy subiscono sconfitte nel campionato Under 17 di serie C: i biancorossi cedono al Lumezzane 4-2, mentre i biancazzurri perdono contro la Spal 1-0. La classifica vede entrambe le squadre in difficoltà con pochi punti.