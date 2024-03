Under 17 Serie C. Tra biancorossi e biancazzurri finisce senza un vincitore Il derby tra San Marino Academy e Rimini termina in parità (3-3) con gol di Protti, Tamagnini e Bugli per i biancazzurri e di Aruta, Brocchini e Battisodo per i biancorossi. In testa alla classifica dell'Under 17 Serie C Girone B la Spal con 58 punti, seguita da Vicenza e Cesena.