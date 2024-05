Under 18. Il tolentinate Orsini al trofeo Dossena con la selezione Lnd

Cremonese, Hellas Verona, Monza, Brescia, Modena, Como, Maribor e Rappresentativa Under 18 della Lega nazionale dilettanti, dove c’è il cremisi Orsini, si sfideranno per l’ambito Trofeo Angelo Dossena che prende il via domenica su dieci campi differenti del Cremasco, Bergamasco e Bresciano. L’obiettivo, per tutte le squadre, è quello di conquistare la finalissima in programma sabato 8 giugno, alle ore 21, allo Stadio "Voltini" di Crema e vincere il trofeo 2024. Nelle file della Rappresentativa Under 18 c’è Tommaso Orsini, portiere del Tolentino, unico giocatore della provincia convocato dai selezionatori azzurri e dal tecnico Mauro Mazza (parte dalle Marche pure Beu della Vigor Senigallia). "Abbiamo svolto un primo ritiro a Pisa, poi un altro a Bologna – dice Orsini – sono andati bene e oggi (ieri per chi legge; ndr) partiamo per questa nuova esperienza. Sono contento di far parte della Rappresentativa perché il torneo che andremo ad affrontare è molto importante. Debutteremo domenica contro l’Hellas Verona, il giorno dopo giocheremo contro il Brescia e infine ce la vedremo con il Como. Ovviamente tutte formazioni Under 18". Il Trofeo Dossena, infatti, è una grande vetrina per i giovani talenti del nostro calcio, tant’è che saranno presenti in tribuna moltissimi osservatori e addetti ai lavori di squadre di serie A e B.

m. g.