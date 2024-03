Under 19. Battuta d’arresto a Modena per la squadra biancazzurra

Battuta d’arresto per le ragazze della Femminile Riccione nel big match della 14esima giornata sul campo del Modena secondo della classe (2-0). I gol realizzati dalle emiliane hanno steso le romagnole che non sono più riuscite a rialzare la testa. Un’occasione mancata per le biancazzurre che restano inchiodate a 27 punti in classifica, ora a sette lunghezze dalla capolista Accademia Spal e a sei dal Modena che è ancora in corsa decisamente per raggiungere la vetta. Duello appassionante là davanti tra le due formazioni emiliane quando mancano tre gare al termine del campionato.

Under 19 (14ª giornata): Accademia Spal-Pgs Smile 5-1, Original Celtic Bhoys-Montanara Ducale 5-0, Piacenza-Real Salabolognese 2-3, Modena-Femminile Riccione 2-0, Fossolo 76-Imolese (rinviata).

Classifica: Accademia Spal 34; Modena 33; Femminile Riccione 27; Piacenza 24; Imolese 21; Pgs Smile 17; Original Celtic Bhoys 14; Real Salabolognese 12; Fossolo 76 3; Montanara