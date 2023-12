Under 19 nazionali. Il derby tutto biancazzurro finisce nelle mani dello United

Il derby di casa nostra tutto biancazzurro tra United Riccione e Victor San Marino si è chiuso con un poker dei ragazzi della Perla Verde (4-1). La doppietta di Neri e i gol di Serafini e Delvivo hanno permesso ai romagnoli di mettere in tasca i tre punti davanti al pubblico amico, mentre ai biancazzurri della piccola Repubblica non è bastata la rete di Menini. Lo Unite sale, così, a quota 16 in classifica, al fianco della Sammaurese, mentre il Victor resta inchiodato al penultimo posto con sette punti conquistati nel girone d’andata.

Under 19 nazionali. Girone E (15ª giornata): Borgo San Donnino-Carpi 2-2, Forlì-Ravenna 1-0, Imolese-Aglianese 2-1, Piacenza-Lentigione 4-2, Pistoiese-Corticella 1-0, Prato-Sammaurese 1-0, Progresso-Mezzolara 1-1, United Riccione-Victor San Marino 4-1.

Classifica: Forlì 34; Piacenza 32; Ravenna, Pistoiese 30; Prato 29; Corticella 27; Imolese 26; Progresso 23; Borgo San Donnino 20; Carpi 19; United Riccione, Sammaurese 16; Lentigione 14; Mezzolara 10; Victor San Marino 7; Aglianese 4.