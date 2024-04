Under 19 nazionali. Lo United Riccione cala il tris. Il Victor va ko con l’Imolese

Un tris che vale la vittoria è quello calato dall’Under 19 nazionale dello United Riccione sul campo del Lentigione (3-2). Un successo sul quale hanno messo la firma Risconi, Carbonara e Pasos. Non è riuscito invece il colpo casalingo al Victor San Marino costretto a lasciare tutto il bottino all’Imolese quarta della classe. Quando mancano due gare al termine della regular season, lo United ha così scavalcato in un colpo solo in classifica proprio Victor e Lentigione.

Under 19 nazionali. Girone E (28ª giornata): Pistoiese-Piacenza 1-2, Aglianese-Mezzolara 2-2, Carpi-Forlì 0-1, Corticella-Prato 1-0, Lentigione-United Riccione 2-3, Ravenna-Progresso 2-0, Sammaurese-Borgo San Donnino 1-2, Victor San Marino-Imolese 0-2.

Classifica: Piacenza 69; Ravenna 60; Forlì 59; Imolese 53; Corticella 52; Pistoiese 46; Carpi 41; Progresso, Borgo San Donnino 40; Prato 36; United Riccione 28; Lentigione, Victor San Marino 26; Sammaurese 22; Aglianese 19; Mezzolara 18.