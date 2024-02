Under 19 nazionali. Victor al tappeto a Carpi, lo United sbatte sul Progresso

Domenica senza punti per Victor San Marino e United Riccione. I biancazzurri della Repubblica hanno lasciato tutto sul campo del Carpi (3-2). Al Victor, infatti, non sono bastati i gol realizzati da Menini e Giacomini per schiodarsi dal penultimo posto in classifica, ora in condominio con il Mezzolara. Niente gol fatti, ma uno subito è bastato invece allo United per lasciare tutto sul campo del Progresso che ha messo a frutto la rete realizzata da Fridhi. Ventidue, sin qui, i punti messi insieme dai giovani riccionesi.

Under 19 nazionali. Girone E (21ª giornata): Aglianese-Sammaurese 1-1, Borgo San Donnino-Prato 1-3, Carpi-Victor San Marino 3-2, Forlì-Pistoiese 3-1, Mezzolara-Corticella 3-1, Progresso-United Riccione 1-0, Ravenna-Lentigione 4-3, Imolese-Piacenza (rinviata).

Classifica: Piacenza, Forlì 47; Ravenna 42; Corticella 39; Prato 35; Imolese, Progresso 34; Pistoiese 33; Carpi 32; Borgo San Donnino 30; United Riccione 22; Sammaurese 19; Lentigione 18; Victor San Marino, Mezzolara 14, Aglianese 9.