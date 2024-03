Under 21 a caccia del pass. Al Mazza arriva la Turchia

Al ‘Paolo Mazza’ (ore 18.15) la Nazionale Under 21 di Carmine Nunziata cerca i tre punti per blindare il primo posto verso la fase finale del campionato europeo di categoria. Gli ‘azzurrini’ sfidano la Turchia dopo il successo di pochi giorni fa a Cesena contro la Lettonia, e sono ancora imbattuti dopo sei gare disputate nel girone di qualificazione all’Europeo del prossimo anno: l’Italia comanda infatti il Gruppo A con 14 punti e una lunghezza di vantaggio sulla temibile Irlanda. Situazione compromessa invece per la Turchia, avversaria di oggi, ferma al penultimo posto in classifica con soli sei punti, arrivati però grazie a due vittorie nelle ultime tre partite. Gnonto e compagni cercano l’allungo decisivo sull’Irlanda che tornerà in campo soltanto il prossimo settembre: di conseguenza per i ragazzi di Nunziata c’è l’occasione di portarsi a più quattro sulla seconda piazza, in attesa poi degli ultimi incontri della fase a gironi. Tra le due rose sembra esserci una grande differenza, ma il ct degli azzurrini non si fida dei turchi e alla vigilia ha messo in guardia i suoi: "Ci aspetta una partita difficile, servirà grande intensità – le parole del tecnico –, la Turchia è una squadra molto diversa dalla Lettonia e penso abbia maggiore qualità tecnica. Adotteremo qualche accorgimento per affrontarla, questo è un impegno fondamentale per il nostro cammino nelle qualificazioni".

Al ‘Manuzzi’ di Cesena, nella prima uscita di questo ‘back-to-back’ europeo, l’Italia ha dominato contro la Lettonia, chiudendo però la partita a soli dieci minuti dal termine: la rete del vantaggio è stata siglata al 32’ dal centrocampista di scuola Inter Cesare Casadei, attualmente al Chelsea, mentre il raddoppio ha portato la firma del bolognese Giovanni Fabbian, anche lui in orbita nerazzurra, al minuto 79. Non è mancato qualche brivido di troppo, in particolare in avvio di partita quando la Lettonia ha rischiato addirittura di passare in vantaggio prima del gol di Casadei. Nell’undici iniziale hanno trovato spazio pure l’ex spallino Prati, lo juventino Miretti e l’atalantino Ruggeri, a testimonianza della qualità di una rosa che ha tutto per fare bene all’Europeo del prossimo anno.

Jacopo Cavallini