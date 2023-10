"Unione Rugby Firenze in trasferta col Paganica, Firenze Rugby 1931 a Porto D'Ascoli"

Dopo la vittoria a Roma all’esordio con la Primavera e la sconfitta casalinga fa nel derby con i Cavalieri Prato, l’Unione Rugby Firenze, nella terza giornata di serie A, giocherà oggi alle 15.30, di nuovo in trasferta, col Paganica Rugby 1969, ancora a zero punti contro i 4 dei biancorossoviola. In trasferta anche il Firenze Rugby 1931 che alle 15.30 a Porto D’Ascoli affronterà l’UR San Benedetto mentre le altre tre squadre fiorentine saranno impegnate al Marco Polo di San Bartolo a Cintoia: l’under 18 élite UR Firenze alle 11 con i pratesi dei Cavalieri Union, l’under 18 regionale alle 12.30 con gli aretini del Ftgi Centauro Rugby, e la serie C dell’UR Florentia alle 15.30 con i Mascalzoni del Canale di Portoferraio.

f.m.