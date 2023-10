United e Victor tra le big. Samb e Carpi da battere

Vuole proseguire sulla strada giusta il Victor San Marino. Vuole cambiare marcia lo United Riccione. E oggi, a chilometri di distanza l’una dall’altra, cercheranno entrambe di mettere i bastoni tra le ruote a due big. Il Victor, reduce da tre vittorie consecutive, prima della sosta dello scorso turno per gli impegni dei propri giocatori in Nazionale, oggi se la vedrà con il Carpi in Emilia. Non esattamente un cliente facile per la società sammarinese. Come non lo sarà la Sambenedettese per lo United oggi nelle Marche. Trasferta di fuoco per la squadra di mister Riolfo sul campo di quella Samb che sin qui non ha fatto ancora un vero e proprio passo falso, seconda della classe alle spalle del Chieti capolista. Il Riccione, al contrario, arriva a questa sfida con un solo punto messo insieme nelle ultime tre gare e un cambio in panchina avvenuto poco più di una settimana fa. Due clienti difficilissimi, quindi, oggi per le due squadre di casa nostra.

Serie D. (7ª giornata, ore 15).

Girone D: Carpi-Victor San Marino, Aglianese-Corticella, Certaldo-Prato, Forlì-Pistoiese, Imolese-Borgo San Donnino, Mezzolara-Lentigione, Ravenna-Sangiuliano City, Sammaurese-Sant’Angelo, Progresso-Fanfulla. Classifica: Ravenna 14; Imolese, Sammaurese, Carpi 11; Prato, Forlì, Victor San Marino, Mezzolara 10; Corticella, Pistoiese 9; Fanfulla 8; Sangiuliano City 7; Progresso, Sant’Angelo, Lentigione 6; Aglianese 4; Borgo San Donnino, Certaldo 3.

Girone F: Alma Juve Fano-Matese, Avezzano-Chieti, Forsempronese-Termoli, Roma City-Atletico Ascoli, Sambenedettese-United Riccione, Sora-Campobasso, Tivoli-L’Aquila, Vastogirardi-San Nicolò Notaresco, Vigor Senigallia-Real Monterotondo Scalo. Classifica: Chieti 14; Forsempronese, Sambenedettese 12; Avezzano 11; Campobasso, L’Aquila 10; Matese, Roma City 9; San Nicolò Notaresco, Sora 8; United Riccione, Vigor Senigallia, Real Monterotondo Scalo 7; Tivoli, Alma Juve Fano 6; Vastogirardi, Termoli, Atletico Ascoli 4.