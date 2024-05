United, ultima chance. A Tivoli per la salvezza

Playoff e playout. La post season di Victor San Marino e United Riccione viaggia su due binari completamente diversi. A Corticella, allo stadio ‘Biavati’ la squadra della Repubblica cercherà di togliersi l’ultimo sfizio di una stagione già straordinaria. I playoff di serie D non mettono in palio la promozione tra i profesionisti, ma il Victor ha tutta l’intenzione, comunque, di chiudere l’annata nel migliore dei modi. La formula prevede che in caso di parità al termine dei novanta minuti regolamentari, si proceda con i supplementari. Ma niente rigori, poi, nel caso in cui sia ancora pareggio. In quel caso, infatti, sarà il Corticella a procedere il cammino considerando che gli emiliani possono sfruttare il loro miglior piazzamento in classifica al termine della regular season.

Di tutt’altro tenore la domenica dello United Riccione, pronto a battersi per mantenere la serie D. I biancazzurri, ai playout, oggi saranno impegnati sul campo del Tivoli. Al ’Galli’ tutto in novanta minuti con la squadra laziale forte del miglior piazzamento in campionato al termine della regular season. Un vantaggio non da poco, oltre a quello di poter giocare l’ultimo atto della stagione davanti al pubblico amico. Il Tivoli, infatti, in caso di parità al termine dei tempi supplementari, potrà festeggiare la permanenza in categoria. Un solo risultato a disposizione, quindi per lo United Riccione che potrà solo vincere per rendere più dolce una stagione non esaltante per i colori biancazzurri. La squadra di mister Utro (nella foto) ci crede e oggi nel Lazio dovrà dimostrarlo nell’ultima occasione a disposizione. Parola al campo.

Serie D. (ore 16). Girone D. Playoff: Ravenna-Lentigione, Corticella-Victor San Marino. Classifica finale: Carpi 68; Ravenna 66; Corticella, Victor San Marino 57; Lentigione 56; Forlì 55; Prato, Sangiuliano City 44; Fanfulla 43; Aglianese, Sant’Angelo 41; Imolese 40; Progresso, Sammaurese 37; Borgo San Donnino 25; Certaldo 24; Mezzolara 21. Pistoiese -1. (Imolese -2, Pistoiese esclusa).

Girone F. Playoff: L’Aquila-Roma City, Avezzano-Sambenedettese. Playout: Tivoli-United Riccione.

Classifica finale: Campobasso 70; L’Aquila 68; Avezzano 59; Sambenedettese 58; Roma City 52; Atletico Ascoli 50; Vigor Senigallia 49; Chieti 48; San Nicolò Notaresco 45; Termoli 43; Sora, Fossombrone, Real Monterotondo Scalo 41; Tivoli, United Riccione 37; Alma Juve Fano 32; Vastogirardi 29; Matese 26. Eccellenza.