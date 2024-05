"Urbino, anno stupendo"

La bella stagione sportiva dell’Urbino conclusasi scorso con la finalissima regionale dei playoff va in archivio come una delle più belle del suo lungo percorso calcistico. "Tutte le cose belle finiscono ma non svaniscono se le hai coltivate con passione e dedizione – commenta il direttore generale di ducali Ivan Santi –. Volge al termine una stagione difficile, complicata ma per tanti versi esaltante professionalmente. Abbiamo visto concretizzarsi l’unificazione prima squadra e settore giovanile. Ma la gioia più grande è stata quella di aver riportato il calcio di Urbino ai vertici regionali e aver riportato tantissima gente, tifosi, ragazzi e semplici simpatizzanti allo stadio, con un entusiasmo contagioso per tutta la città. Ho dedicato la maggior parte del mio tempo libero a questa passione, perché in pochi sanno il duro lavoro settimanale che c’è dietro le quinte fatto di telefonate, messaggi, parole, arrabbiature, colloqui e pacche sulle spalle. Un lavoro fatto sacrificando spesso anche gli affetti personali. Ringrazio compagni di viaggio unici che si sono messi in gioco condividendo un progetto lungimirante. Grazie presidente, grazie Marco Lucarini per quello che fai per l’Urbino. Credo che tutti percepiscano la tua grande passione per il calcio ma invece non tutti hanno avuto la fortuna di conoscerti a fondo come è capitato a me e capire i tuoi valori e la tua competenza. Grazie Giancarlo Torcoletti sei sempre stato una persona leale meravigliosamente sensibile, attenta e presente. Grazie a tutti i dirigenti e collaboratori compagni di viaggio straordinari. Grazie alle nostre splendide ragazze del car del Circolo dello sport sempre amabili, cortese e disponibili. Grazie a tutte le persone che hanno seguito l’importante progetto del settore giovanile e tutto lo staff di allenatori e collaboratori professionalmente ineccepibili".

"Grazie – conclude il dg – infine all’Amministrazione Comunale al sindaco e all’assessore perché in questo anno ci hanno fatto sentire la loro vicinanza concreta e fattiva. Grazie davvero a tutti coloro che ci hanno dimostrato affetto. Tifosi, sportivi o semplici spettatori di calcio cercheremo di ripagare la fiducia che ci avete dato. Ultimi ma non per ordine di importanza ringrazio i miei ragazzi, si, li considero i miei ragazzi perché ne abbiamo passate tante insieme, fuori e dentro il campo, mi avete regalato tanto e spero di aver lasciato qualcosa anche io a voi. Ringrazio il mister persona straordinaria, umile, concreto, competente e preparato su ogni aspetto e tutto il suo staff grandi professionisti ma soprattutto uomini veri".

Amedeo Pisciolini