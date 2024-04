Urlo Sasso La vittoria vale il ritorno in D

Sua maestà il Sasso Marconi. Grazie al successo per 2-1 contro il Russi e alla concomitante sconfitta del Granamica contro il Vis Novafeltria, i gialloblù si sono aggiudicati con tre giornate di anticipo il girone B di Eccellenza e faranno il ritorno in Serie D. Quella del team di Fabio Malaguti è stata una camminata trionfale, che, grazie ad una super squadra, ad un allenatore capace e ad una grande società, ha fatto finalmente ritorno nella categoria che gli compete. Per il Granamica di Davide Marchini, ora tutte le speranze sono riposte nei playoff anche se salire in D attraverso gli spareggi è un’impresa tutt’altro che semplice. Restando nel raggruppamento B, il Medicina Fossatone di Lorenzo Mezzetti ha espugnato 2-1 il terreno del Gambettola rilanciando le quotazioni playoff mentre il Castenaso di Sergio Fancelli ha impattato con il Sant’Agostino. Pesante ko interno per il Bentivoglio di Gelli. Nel girone A, lo Zola Predosa di Enrico Frigieri è stato sconfitto di dal Real Formigine mentre il Faro Gaggio di Alessandro Evangelisti, ormai retrocesso, è caduto 2-0 con il Rolo.